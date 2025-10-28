İznik'te Lodos Sonrası Ağaç Dalları Yolu Kapatı

İZNİK'DE KOPAN AĞAÇ DALLARI YOLU KAPATTI

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini sürdüren lodos nedeniyle İznik Sahilinde ve Karacakaya mevkisinde bulunan ağaçların büyük dalları koparak yollara düştü. Yaşanılan olaylarda herhangi bir can kayı ve yaralanma yaşanmazken İznik Belediyesi ekipleri, devrilen dalları kaldırmak için çalışma başlattı.

Haber-kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa)