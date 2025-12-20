Bursa'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Haberler

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü H.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yolda meydana gelen mazot dökültüsü nedeniyle trafik bir süre kapalı kaldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen kamyonun şoförü H.K. (59), yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İznik–Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İznik yönüne seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 34 RZ 0475 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü H.K., ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyondan dökülen mazot nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mazotun temizlenmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
