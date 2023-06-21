İznik'te kaçak kazı olayında 1 kişi daha tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir hobi bahçesinde 25 metre tünel kazılarak kaçak kazı yapılmasına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında yakalanan 3 kişinin tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.