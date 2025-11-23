Haberler

İznik'te Depoda Çıkan Yangın Traktör ve Tarım Malzemelerini Alevlere Teslim Etti

İznik'te Depoda Çıkan Yangın Traktör ve Tarım Malzemelerini Alevlere Teslim Etti
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde bir depoda çıkan yangında traktör ve tarım malzemeleri kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü, can kaybı yaşanmadı.

BURSA'nın İznik ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katındaki depoda çıkan yangında, traktör ve tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Çini Sokak'ta bulunan üç katlı binanın giriş katındaki depoda çıktı. İçerisinde traktör ve tarım malzemelerinin bulunduğu depodan alevlerin alevlerin yükseldiği gören bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki traktör ve tarım malzemeleri kullanılmaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlattı.

500

