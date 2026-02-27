Haberler

Kuzu 'Çorap', yanından ayrılmadığı sahibi ile pide sırasına giriyor

Kuzu 'Çorap', yanından ayrılmadığı sahibi ile pide sırasına giriyor
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde Müyesser Sevinç, 3 aylık kuzu 'Çorap' ile birlikte günlük işlerini yapıyor. Fırın, market ve eczane gibi yerlerde sürekli onu yanında taşıyan Sevinç, kuzusuna olan bağını ve insanların ilgisini paylaştı.

BURSA'nın İznik ilçesinde 'Çorap' adı verilen 3 aylık kuzu; markette, pazarda, eczanede sahibinin peşinden ayrılmıyor. Evden çıktığı anda sahibi Müyesser Sevinç'in (58) peşine düşen 'Çorap', fırındaki pide sırasına bile giriyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Müyesser Sevinç, 10 günlükken annesi tarafından emzirilmeyen ikiz kuzulardan birini sahiplenerek büyütmeye başladı. Sevinç'in 'Çorap' adını verdiği ve biberonla beslediği 3 aylık kuzu ayrıca sahibinin peşinden ayrılmıyor. Sevinç, her yere 'Kız çocuğum' dediği kuzuyla gitmeye başladı. İlçe merkezinde günlük işlerini kuzusu ile birlikte yapan Sevinç, markete, fırına ve eczaneye de Çorap ile gidiyor. Ramazan ayında pide kuyruğuna da birlikte giren ikili, yoğun ilgi görüyor.

'BİZİ KAPIDA KARŞILIYORLAR'

Müyesser Sevinç, 'Çorap' ile aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu söyleyerek, "10 günlük bebekti, annesi emzirmemiş, ikiz yavrulamış. Kız çocuğu bu, onu çok seviyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Ona kendim bakacağım. Herkes çok seviyor, bizi kapıda karşılıyorlar. Markete giriyoruz, yiyecek veriyorlar her tarafta. Çok seviyorlar onu, resimler çekiniyorlar. 3 tekerlekli motorum var, benden önce o biniyor motora. Beraber tarlaya gidiyoruz, otlamaya gidiyoruz, dal kesmeye gidiyoruz. Tam 3 aylık şimdi, 10 günlük bebekti aldığımda. Biberonla besliyordum, şimdi bak kocaman oldu. Bu da kız, yavrulayacak inşallah ikiz ikiz. Büyütmeye çalışıyorum artık nasip kısmet" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
