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İznik'te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu

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Bursa'nın 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi kenti İznik'te vatandaşlar Akçeşme sokaktaki surların dibinde tarihi bir mezar ve insan kemikleri fark etti. Vatandaşların yetkililere haber vermesi uzmanları harekete geçirirken, yapılan incelemelerde mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık desenli tuğla mezar olduğu ortaya çıktı.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik'te Çınarlı Caminin yakınındaki Akçeşme sokakta surların dibinde tarihi mezar ve insan kemikleri çıktı.

İznik'te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE HABER VERDİLER

Vatandaş yetkililere Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar yaptıkları İncelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi.

İznik'te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İznik'te bulunan tarihi mezar ve insan kemikleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bursa İznik Güncel Haberler

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