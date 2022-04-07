İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'da, Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü İznik'te son 1 yılda su seviyesi, 14 santimetre düştü. Küresel iklim değişikliğine bağlı düşüş olduğunu belirten DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, seviyenin kritik eşiğe ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük doğal gölü İznik'te; küresel ısınma, tarımsal ve sanayi tipi sulama nedeniyle son 1 yıl içinde su çekildi. Bu çekilme, göl kıyısının bütün kesimlerinde gözle görülür şekilde fark edildi. 2006'da deniz seviyesinden 85,5 metre yüksekteki su seviyesi, 2021 yılı sonlarında 83,3 metre olarak ölçüldü.

Öncelikle gölden sağlanan tarımsal sulama ihtiyacının kapalı sisteme dönüştürüleceğini belirten Yüksel Tazegül, "Bugünkü göl kotumuz 83,46 olarak ölçüldü. Geçen yıl bugünse 83,60 olarak kayıtlarımıza geçmiş. 14 santimetre seviye düşük durumda. Gerekli tedbirler alınmaktadır. İznik Gölü etrafında bulunan sulama şebekelerinin öncelikli olarak kapalı sisteme dönüştürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam sulama alanı 140 bin dekar arazinin 43 bin dekarını kapalı sisteme aldık. Kalan 98 bin dekar arazinin de kapalı sisteme alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. İznik Gölü için ilave su kaynakları edinilmesi için de proje kaynaklarımız devam etmektedir" diye konuştu.