Bursa'da dilenci operasyonu yapıldı
Bursa'nın İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca dini duyguları istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Yürütülen kontrollerde dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar suçüstü yakalanırken, 1300 lira ele geçirildi.
Bursa'nın İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler, zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şahısların üstünden 1300 lira ele geçirildi.
Kaynak: AA / Bulut Ayaş