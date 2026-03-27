İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Cem Özer, Volkan Berberoğlu ve emekli polis Talip Çalık hayatını kaybetti. Saldırının güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilden ateş açıldığı ve olay sonrası panik yaşandığı anlar kaydedildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen, Cem Özer ve Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çalık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; tramvay yolunda ilerleyen otomobilden eğlence mekanına ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği 2 kişiden birinin yere yığıldığı, çevredekilerin kaçıştığı ve otomobilin uzaklaştığı görülüyor.
