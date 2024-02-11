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İzmit'te Unutulan Çanta Polisi Harekete Geçirdi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolunun kenarında unutulan çanta, polisi harekete geçirdi. Çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tramvay yolu kenarında unutulan çanta, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İzmit ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. Tramvay yolunun kenarında kadın çantası görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tramvay seferleri durduruldu, meydan şeritlerle kapatıldı. Bomba imha uzmanı da çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı. Olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca durdurulan seferler, yeniden başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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