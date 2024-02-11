İzmit'te Unutulan Çanta Polisi Harekete Geçirdi

Olay, saat 15.30 sıralarında İzmit ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. Tramvay yolunun kenarında kadın çantası görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tramvay seferleri durduruldu, meydan şeritlerle kapatıldı. Bomba imha uzmanı da çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı. Olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca durdurulan seferler, yeniden başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel