Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit Sahil mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K.B. (27), U.B. (27) ve İ.A. (31) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.