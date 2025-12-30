Haberler

Kocaeli'de silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kızına yönelik şantaj ve takip yaptığı iddia edilen baba, silahla alıkoyma suçlamasıyla gözaltına alındı. Baba adli kontrolle serbest bırakılırken, alıkonan genç tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Kızına yönelik ısrarlı takip ve şantaj yaptığı iddiasıyla U.C.A'yı (18) silahla alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba H.Y. (43) ile U.C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, U.C.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, kızına yönelik ısrarlı takip ve şantaj iddiaları nedeniyle U.C.A'yı silahla alıkoyan baba H.Y. polis ekipleri müdahalesiyle gözaltına alınmış, U.C.A. da emniyete götürülmüştü.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
