Kocaeli'de silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Kızına yönelik ısrarlı takip ve şantaj yaptığı iddiasıyla U.C.A'yı (18) silahla alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba H.Y. (43) ile U.C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, U.C.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, kızına yönelik ısrarlı takip ve şantaj iddiaları nedeniyle U.C.A'yı silahla alıkoyan baba H.Y. polis ekipleri müdahalesiyle gözaltına alınmış, U.C.A. da emniyete götürülmüştü.