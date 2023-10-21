İzmit'te polis kovalamacası sonucu 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisin kovaladığı lüks cipten silah çıktı: 5 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde durdurulan cipte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Elinden bilgiye göre, ihbar üzerine ekipler 34 ESS 050 plakalı lüks cipin peşine düştü. Derince'den İzmit'e kadar devam eden kovalamacada polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi neticesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi ise gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.