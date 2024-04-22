İzmit'te Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur Kaya'nın kullandığı 61 AAJ 582 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisi Anadolu Otoyolu gişeleri yol ayrımında bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden itfaiye erlerince çıkarılan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin adından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu.