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İzmit'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonucunda İstanbul istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden 34 MBM 142 plakalı motosiklet, T4 Tüneli'nden çıktığı sırada sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu savruldu. Devrilen motosikletteki D.T. ve Ş.V. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan D.T, İzmit'teki bir özel hastaneye, Ş.V. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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