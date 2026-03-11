Haberler

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin kafeteryaya girdiği kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin kafeteryaya girmesi sonucu sürücü ve içeride bulunan bir müşteri yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kafeteryaya girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde seyreden M.Ö. idaresindeki 45 AUT 070 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yolu üzerindeki bir kafeteryaya girdi.

Kazada sürücü ile kafeteryadaki ismi öğrenilemeyen müşteri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin kafeteryaya girmesi ve çarpmanın etkisiyle içerideki eşyaların savrulması yer aldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
