Kocaeli'de insansız hava aracı düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Çubuklubala Mahallesi yakınlarında bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel