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İzmit'te eşini öldürmekle suçlanan Fatmanur Okur'a savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

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İzmit'te eşini öldürmekle suçlanan Fatmanur Okur'a savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
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Kocaeli İzmit'te eşi Şükrü Okur'u tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatmanur Okur için savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimi istedi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eşi Şükrü Okur'u (29) tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla Fatmanur Okur'un (25) tutuklu yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Fatmanur Okur için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Olay, 19 Temmuz 2025'te İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatmanur Okur ile eşi Şükrü Okur arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatmanur Okur, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Fatmanur Okur tutuklandı.

Fatmanur Okur hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatmanur Okur, Şükrü Okur'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI, HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fatmanur Okur'un eşini olay sabahı yakın mesafeden vurduğunu belirtti. Mütalaada, sanığın evlilik boyunca şiddet gördüğünün dosyadaki delillerle sabit olduğu değerlendirmesine yer verildi. Savcı, Fatmanur Okur'un 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak cezada indirim talep etti.

'KIZIMIN BANA İHTİYACI VAR'

Mütalaayı kabul etmediğini söyleyen Fatmanur Okur, "İsteyerek olmadı. En azından ev hapsi verilmesini istiyorum. Kızımın bana ihtiyacı var. Biz birbirimizin yarasını sarıyoruz" dedi. Okur, duruşma sırasında çocuğuna sarıldı. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, Fatmanur Okur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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