Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

İzmit'te Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda iş yeri çalışanı 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa kocaeli Güncel Polis Olay Suç

İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı

İsrail'den Beyrut'un merkezine hava saldırısı

 İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 3-4 Ekim İnegöl, Gemlik, Karacabey elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Bornova, Konak, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi 3-4 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Ilgın elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Soma, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Seyhan, Ceyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? Antalya elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Serik, Kepez, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title