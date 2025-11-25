Haberler

İzmit’te Cinayet Davasında Müebbet Hapis İstemi

Güncelleme:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 Ekim’de tabancayla vurulan Özgür Şahin’in cinayetinde 6 sanığın yargılandığı davada, savcı Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim'de tabancayla vurularak öldürülen Özgür Şahin (46) cinayetinde hazırlanan iddianame Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 6 sanığın yargılandığı davada savcı, Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Ekim'de meydana gelen olayda elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İkna çabaları sürerken Şahin, Mürsel Paşa Caddesi'nden Derince Caddesi'ne dönen 34 KAF 502 plakalı arazi aracına yöneldi. Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez'in araçtan inmesi sonucu çıkan arbedede Şahin tabanca ile vuruldu. Ağır yaralı olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez ile G.K., H.Ç., F.Ö. ve Ü.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez ile F.Ö. tutuklanırken G.K. ve H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; Ü.Ö.'ye ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Süreçte hazırlanan iddianamede savcı, sanık Görkem Küpçü hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, sanık İsmail Sönmez hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, sanık F.Ö., G.K., H.Ç., ve Ü.Ö. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

Haber: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
