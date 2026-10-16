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İzmit'te Atatürk'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmit'te Atatürk'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen M.A.D., Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; İzmit Kent Meydanı’ndaki büst önünde çektiği videoyu sanal medyada paylaştığı için yakalanmıştı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen M.A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kent Meydanı'ndaki büsü önünde Atatürk'e hakaret ederek çektiği videoyu sanal medyada paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu M.A.D. isimli şüpheli, adresi tespit edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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