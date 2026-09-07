Haberler

İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi 2. Etabı Tamamlandı

İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi 2. Etabı Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık işbirliğiyle yürütülen projede 100 hektarlık alanda 1 milyon 300 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Toplamda 225 hektar temizlendi, 2.4 milyon metreküp çamur uzaklaştırıldı. Proje üçüncü etap ile sürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Dip Çamuru Projesi'nin ikinci etabı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin korunması, su ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve deniz tabanındaki kirliliğin giderilmesi amacıyla sürdürülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" ikinci etabında 100 hektarlık alanda dip temizliği yapıldı.

Alandan yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküp dip çamuru çıkarılırken, 2022'de tamamlanan ilk etapla İzmit Körfezi'nde temizlenen toplam alan 225 hektara, çıkarılan dip çamuru miktarı ise yaklaşık 2 milyon 400 bin metreküpe ulaştı.

Bugüne kadar Körfez'den çıkarılarak taşınan dip çamuru miktarının yaklaşık 160 bin kamyon dolusuna, temizlenen alanın ise yaklaşık 315 futbol sahasına eşdeğer olduğu belirtildi.

İzmit Körfezi'nin daha sağlıklı ve dirençli bir su ekosistemine kavuşturulmasının hedeflendiği proje, üçüncü etap çalışmalarıyla devam edecek.

Üçüncü etap kapsamında Körfez'in farklı noktalarında dip temizliği yapılması ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Proje ile İzmit Körfezi'nin doğal yapısının korunması, su ekosisteminin desteklenmesi ve denizin gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

"Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki..."
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Vay be Tedesco! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Sözleri yürek dağladı
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar