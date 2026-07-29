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İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının üçüncü etabında 2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak

İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının üçüncü etabında 2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak
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İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının üçüncü etabında 2,4 milyon metreküp dip çamuru deniz dibinden uzaklaştırılacak.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının üçüncü etabında 2,4 milyon metreküp dip çamuru deniz dibinden uzaklaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en kapsamlı çevre yatırımları arasında gösterilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi"nin üçüncü etap ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu'nda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Afşin Turan başkanlığında yapılan ve muhammen bedeli 6 milyar 129 milyon 625 bin lira olarak belirlenen ihaleye, tek istekli olarak Atlas Maden Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi katıldı.

Şirket, 5 milyar 918 milyon lira teklif sundu. İhale komisyonunun değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından sonucun kesinleşmesi halinde yer teslimi yapılarak üçüncü etap çalışmaları başlatılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen projenin 2022 yılında ihale edilen ilk etabında 125 hektarlık alanda yaklaşık 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı, 2024 yılında ihalesi yapılan ikinci etapta ise 100 hektarlık alandan yaklaşık 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru temizlendi.

Üçüncü etapla çalışmaların kapsamı genişletilecek ve 247 hektarlık alanda yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru deniz tabanından uzaklaştırılacak. Ayrıca su kuşlarının doğal yaşamını destekleyecek yeni beslenme alanları oluşturularak, bölgenin ekolojik zenginliği de güçlendirilecek.

Böylece proje, çevresel iyileşmenin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine de katkı sunacak.

Kaynak: AA
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