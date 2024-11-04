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İzmit Körfezi'nde Hayalet Ağlar Temizlendi

İzmit Körfezi'nde Hayalet Ağlar Temizlendi
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Kocaeli Valiliği koordinesiyle gerçekleştirilen 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında İzmit Körfezi'nde 8 noktadan 11 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

Kocaeli ??????Valiliği koordinesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında İzmit Körfezi'nde 8 noktadan 11 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İlhami Aktaş'ın, denizlerdeki biyoçeşitliliğin devamı ve balıkçılığın korunması amacıyla yürütülen projenin uygulama alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İzmit sahilinde yapılan temizlik çalışmalarına katılan Aktaş'a, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Altan Çakır, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Yakar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun'un da eşlik ettiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz dibindeki hayalet ağlar hakkında bilgilerin verildiği etkinlikte, dalgıçlar tarafından yapılan keşif çalışmalarıyla tespit edilen hayalet ağların temizlenmesini takip eden Vali Aktaş, temizlik çalışmalarına katılarak projeye destek verdi. İlimizde Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan proje kapsamında Karamürsel, Gölcük, İzmit, Körfez ve Gebze sahillerinde belirlenen 8 noktada yaklaşık 11 bin metrekare ağ, deniz dibinden çıkarılmıştır."???????

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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