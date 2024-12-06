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İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizlik Çalışmaları Sürüyor

İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizlik Çalışmaları Sürüyor
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İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik projeleri kapsamında 66 bin kamyon dip çamuru çıkarıldı. 3 etaplı projenin 1. etabı bu yıl sonunda tamamlanacak ve bölgenin biyoçeşitliliğinin korunması hedefleniyor.

İzmit Körfezi'nde 1,5 yıldır devam eden temizlik çalışmaları kapsamında 66 bin kamyon dip çamuru deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği gerçekleştiriliyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projede 1. etap kapsamında son geotekstil tüplerin serimi gerçekleşti.

Toplam 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Körfezden şu ana kadar 66 bin kamyon dip çamuru çıkarıldı.

Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan 1. etap kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak.

Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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