İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: Kocaeli Fuarının Durumu Konusunda İçim Acıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Fuarının yıkılıp yerine Millet Bahçesi inşa edilecek olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet, fuarın kentin hafızası, hatıraları ve kimliği olduğunu belirterek, bazı yöneticilerin kararlarının sorgulanmadığını ifade etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yıkılıp yerine Millet Bahçesi inşa edilecek olan Kocaeli Fuarının durumuyla ilgili olarak, "Kocaeli fuarının durumu konusunda içim acıyor" dedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belsa Plaza 2. Katta bulunan toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Biz bir şey diyoruz hemen yapıyorlar. Arkadaşlara bir anda aydınlanma geliyor. Yıllardır vadedip yapmadıkları teleferiği yapası tuttu hepsinin. Bu güzel bir şey. Bizim sayemizde yaptırılıyor. Biz Fethiye Caddesi'ne girmeseydik Yürüyüş Yoluna da belki de kazma bile vurmayacaklardı. Biz Kocaelispor demesek Kocaelispor akıllarına bile gelmeyecekti. Hepsini de rezil ettiler. Her şeyin ruhunu bitirdiler.

"BİRDEN FUARI YENİLEMEK GELDİ AKILLARINA"

Cedit dediler, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kocaelispor dediler ruhunu bitirdiler. Yürüyüş Yolu dediler daha 1 yıl olmadı bitireli, taşları kırıldı bile. Nasıl yaptıkları belli değil. Apar topar kent meydanı diye bir şey uydurdular biz oraya teleferik ayağını getirmeyelim diye. Fuar dedik, birkaç etkinlik yaptık. Birden bire fuarı yenilemek geldi akıllarına.

"ANILARI SİLMEK İSTİYORLAR"

Kocaeli Fuarı bu kentin hafızasıdır, hatıralarıdır, yaşanmışlıklarıdır, kent kimliğidir. Bunca yıl kent kimlikleri hiçe sayıldı. Kentin vizyoner gelişimi, estetik değerleri asla düşünülmedi. Bugün milyonlarca lira harcanarak orada yapay bir şey yapılıyor. Millet Bahçesi yapıyorlar. Halbuki kentin gerçekten hafızasını korusan, kentlilik bilincini korusan daha az bir maliyetle orayı yenilesen çok daha güzel bir iş ortaya çıkardı. Sırf bizden bir şey kalmasın, tüm anılar silinsin diyerek bir çaba var.

"BAZI YÖNETİCİLERİN KARARLARI SORGULANMIYOR"

Yazık günah oluyor o fuara. O fuar isterseniz milyon dökün, en modern binaları yapın yine de eskinin hazzını vermez, eskinin hatıralarını yaşatmaz, asla kentlilik bilincini yansıtmaz. Olması gereken önce kentin benliğini korumaktır. Ne yazık ki o fuar konusunda benim içim acıyor ve kimseden ses çıkmıyor. Herkes şu anda bazı yöneticileri ve belediye başkanlarını pamuklara sarmış durumda. Onların yaptığı her şeyi, aldığı her kararı koşulsuz, şartsız doğru kabul ediyor, eleştirmiyor, sorgulamıyorlar.

"YAŞADIKLARI ŞEHRE SAHİP ÇIKSINLAR"

Sanki onlar her şeyi en iyi yaparmışçasına bir şartsız kabullenme var ama bundan kent kaybediyor. Kentin milyonları gidiyor ve ortaya çıkacak şey o milyonlara değmeyecek olan yapay bir şey olacak. O fuarın yıkılmasını asla istemezdim. O eski hatıraların yok olmasını asla istemezdim. Biz atadan dededen İzmitliyim diyen arkadaşların bugün sesinin çıkmıyor olması ve bize dış kapının dış mandalı muamelesi yapan arkadaşlara yaşadıkları şehre sahip çıkmaları noktasında hatırlatma yapmak istedim."