Harçlıklar Göktuğ için iyiliğe dönüştü

İZMİR'deki Gülen Kora Ortaokulu'nun öğrencileri, Muğla'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4,5 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın tedavisine destek olmak amacıyla ' İyilik Kutusu' kampanyası başlattı. Öğrenciler, harçlıklarını bir araya getirerek kampanyaya katkı sağladı. İzmir'deki öğrencilere video mesaj göndererek teşekkür eden Göktuğ Karakaya, "Balonları uçurana kadar elimi bırakmayın" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan öğretmen Gamze (33) ve Alican Karakaya (33) çiftinin tek çocukları Göktuğ, 2021'de dünyaya geldi. Göktuğ Karakaya'ya 2 yıl önce DMD teşhisi konuldu. Göktuğ'un tedavisi için gereken 3 milyon doların toplanması için ailesi Valilik onaylı bağış kampanyası başlattı. Paranın yüzde 57'si toplanırken, Gamze Karakaya oğlunun kampanyasının tamamlanması için meslektaşlarından destek istemek amacıyla okullara süreci anlatan mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan biri de İzmir Çiğli'de bulunan Gülen Kora Ortaokulu'ndaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Jülide Özmen Çevik'in eline ulaştı. Durumu 5-D sınıfındaki öğrencileriyle paylaşan Çevik, okul yönetiminin de iznini alarak Göktuğ için 19 Şubat'ta ' İyilik Kutusu' kampanyası başlattı.

'BU TÜR PROJELER ÖNEM ARZ EDİYOR'

Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte meslektaşları Gamze Karakaya'nın yaşadığı sürece destek olduklarını belirten Çevik, "Göktuğ'un annesi Gamze öğretmenimiz mektubunda Göktuğ'un hastalığından, tedavi sürecinden bahsedip eğitim camiasından destek istiyordu. Kayıtsız kalmadık. Göktuğ gibi birçok çocuğumuz var. Ama bu mektubun birebir öğretmenler adına yazılmış olması bizim üzerimizde daha da etkili oldu. Göktuğ'a destek için açılan sanal medya hesaplarını takibe aldım. Valilik onaylı kampanyanın 3 ay sonra biteceğini görünce durumu öğrencilerimle de paylaştım. Göktuğ için bir kampanya başlatabileceğimizi düşündük. Okul idaremizden gerekli izni alıp, 'Damlaya damlaya göl olur' diyerek kampanyamızı başlattık" dedi.

'HERKES AYNI ŞANSA SAHİP DEĞİL'

Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımızın hayatta bazı problemler olduğunu, herkesin aynı şansa sahip olmadığını fark etmeleri önemli. Okulumuzda sağladığımız katkıyla Göktuğ'un kampanyasını tamamlayamayız ama 'Birken azım ama birlikteyken bir şeyler başarabilirim' diye düşünmeleri önemli."Çevik, öğrencilerin daha önce de huzurevi ziyareti, depremzedelere kırtasiye yardımı, sokak hayvanları için kermes ve ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği gibi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini de belirtti.

'BAYRAM HARÇLIKLARINDAN DA DESTEK OLACAKLAR'

Kampanyanın ramazan ayı sonuna kadar süreceğini ifade eden Çevik, öğrencilerin bayram harçlıklarından da destek olmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Türk milli eğitim sisteminin temel amaçlarından biri Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin milli ahlaki ve kültürel değerlerini benimsemiş, Cumhuriyet'e karşı sorumluluklarını yerine getiren gençler yetiştirmektir. Maarif Yüzyılı Projesi'nde de erdem, değer ve eylem çerçevesinde derslerimizi işliyoruz. Bu hafta 5'inci sınıfların sosyal bilgiler dersinde, 'Etkin vatandaş kime denir?' konusu işleniyor. Bunu sadece söylemek yeterli değil. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesi ve öğrenmenin kalıcı olması için İyilik Kutusu projesi gibi projeler önem arz ediyor."

'RAMAZAN İYİLİK YAPMAK, PAYLAŞMAK VE YARDIMLAŞMAK DEMEK'

Kampanyaya destek veren öğrencilerden Güneş Mira Pilpil (12), "Öğretmenimiz bize Göktuğ'un durumunu ilk anlattığında sınıfça düşündük. Damlaya damlaya göl olur, diyerek harçlıklarımızı bir araya getirmeye karar verdik. Çoğu kişi 'İyilik Kutusu'nu görünce yardım etmek istiyor. Ramazan iyilik yapmak, paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Sağlığına kavuşmak isteyen birine destek olmak çok güzel bir duygu" dedi.

'KAMPANYAYA İLGİ GÜZEL'

Öğrencilerden Kaan Çiftçi (11), "DMD kas hastalığını daha önce hiç duymamıştım. Göktuğ adında kas hastası arkadaşımızı duyunca onun durumuna üzüldüm. Yardım etmek içimden geldi. Gamze öğretmenden okulumuza mektup geldi. Jülide öğretmenimiz de tüm sınıfla paylaştı. Tüm sınıf olarak yardım etmek istedik. Sınıfta böyle bir kıvılcım oluştu" derken, İdil Su Tüfekçi (10) de "Öğretmenimiz bizimle konuyu paylaştığında biz çok üzüldük. Göktuğ için bir kampanya başlatmak istedik. Yardım etmek isteyenler para atmaya başladı. İlgi güzel" ifadelerini kullandı.

GÖKTUĞ'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Göktuğ Karakaya da İzmir'deki öğrencilere video mesaj göndererek teşekkür etti. Göktuğ mesajında, "Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Balonları uçurana kadar elimi bırakmayın" dedi.

