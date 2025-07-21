İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 28. Dönem Mezuniyet Töreni Düzenlendi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) 28. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

İYTE'den yapılan açıklamaya göre, enstitünün şenlik alanında düzenlenen mezuniyet töreninde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Törende İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, öğrencilerin üzerine gül yaprakları döktü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Baran, öğrencilerin bilgiyle, bilimle, teknolojiyle ve insanlık değerleriyle donanmış şekilde dünyaya açılmasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Öğrencilere büyük hayaller ve hedefler koymaları yönünde tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Baran, şöyle devam etti:

"Sınırlarınızı zorlayın, konfor alanlarınızı terk edin, beyninizdeki duvarları yıkın. Hayallerinizin ötesine geçin ve asla umutsuzluğa kapılmayın, yaşadığınız her ortamın umudu olun. Her birinizin diplomasını 'yolun açık olsun', 'ayağına taş değmesin', 'hayallerin gerçek olsun' gibi dua ve temennilerle imzaladım."

Dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgesi verildi, mezunlar şed kuşandı.