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İzmir ve Manisa'da Kuyumcu Soygunu Dolandırıcılığı Operasyonu

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İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kuyumcu soygunu sonrası olay yerinde bulunan kişileri dolandırdığı ortaya çıktı. 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR ve Manisa'daki eş zamanlı operasyonlarda, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri, 'Kuyumcu soygunu sonrası olay yerinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla dolandırdığı ileri sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtarak, 'Kuyumcu soygunu oldu. Kimliğiniz olay yerinde bulundu. Siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor' yalanıyla, yaklaşık 2,5 milyon TL tutarında altın ve nakit dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, önceki gün, şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler Ş.Ş., T.Ö., F.Ş. ve M.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırdıkları altın ve paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, otomobil satın aldıkları belirlendi. Otomobile el koyuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. ve T.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler F.Ş ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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