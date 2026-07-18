Haberler

Ege Denizi'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir ve Aydın açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 39 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı, denizde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İzmir ve Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı, denizde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu sahil güvenlik insansız hava aracıyla tespit eden ekipler, jandarma personeliyle müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine gönderildi.

Ekipler, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 1 kişiyi sahil güvenlik botuyla kurtararak Güzelbahçe Limanı'na getirdi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ise motoru arızalanan lastik bot içerisinde yardım talebinde bulunan 7 kişi, sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılarak Akbük Balıkçı Barınağı'na çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı

Sporcuyum demişti: Görevden alınmadan önceki son videosu ortaya çıktı

Toplumsal cinsiyet kavramına tepki gösteren Çekya, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Bir ülke daha harekete geçti: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem