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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana'ya uğurlandı

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Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurlandı. Vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, askeri erkan ve kamu kurumu yöneticileri Vali Köşger'i yeni görev yeri Adana'ya yolcu etti. Vali Köşger, protokol üyeleri ile vedalaşarak kentten ayrıldı.

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurlandı.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, askeri erkan ve kamu kurumu yöneticileri Vali Köşger'i yeni görev yeri Adana'ya yolcu etti.

Vali Köşger, protokol üyeleri ile vedalaşarak kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

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