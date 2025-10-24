İzmir Valisi Süleyman Elban Bayındır'da Kadın ve Gençlik Merkezlerini Ziyaret Etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bayındır ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Elban, Bayındır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret ederek kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarını inceledi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, merkezin kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımını artırmayı amaçladığını belirtti.

Daha sonra Bayındır İlçe Müftülüğü tarafından hizmete sunulan Hacı Sinan Diyanet Aile ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Elban, gençlerle sohbet etti.

Bayındır İlçe Müftüsü Muhammet Meral de merkezde kitap kafe ve çeşitli kurslarla hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik faaliyetler sunulduğunu ifade etti.