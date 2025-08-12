İzmir Valisi Elban'dan Orman Yangını Açıklaması

VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban orman yangınıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Vali Elban, "12 Ağustos 2025 Salı günü, İzmir-Aydın otoyolunda seyir halindeki bir araçta çıkan yangının, Buca Batı Girişi mevkiindeki ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etmektedir. 6 uçak, 9 helikopter, 139 kara aracı, 593 personel bölgedeki yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışmaktadır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,