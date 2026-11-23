Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir ülkenin geleceğinin sınıflarda kurulan hayallerde, çocukların yüreğine ekilen umut tohumlarında ve bu tohumları sabırla büyüten öğretmenlerin emeğinde şekillendiğini belirtti.

Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, bir insanın hayatına dokunmak, ufkunu genişletmek ve bir neslin geleceğine yön vermek olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin çocuklara düşünmeyi, sorgulamayı, üretmeyi, değerlerine sahip çıkmayı

ve hayata umutla bakmayı öğreten en kıymetli rehberler olduğunu ifade eden Elban, onların yaktığı ışığın yalnızca öğrencilerinin değil, bütün toplumun yolunu aydınlattığını aktardı.

Elban, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında İzmir Erkek Öğretmen Okulu'nu ziyareti sırasında dile getirdiği "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözünün, öğretmenlere duyduğu güvenin ve onlara yüklediği büyük sorumluluğun en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevleri başında şehit

olan öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerini rahmet ve

minnetle anan Elban, emekli öğretmenlere sağlık ve huzur, görevini özveriyle

sürdüren tüm öğretmenlere başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA