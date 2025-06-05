İzmir Valisi Elban'dan Kurban Bayramı Mesajı

İzmir Valisi Elban'dan Kurban Bayramı Mesajı
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurguladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bayramlarda birlik ile beraberlik bağlarının kuvvetlendiğini belirtti.

Vali Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayram sayesinde uzatılan her yardım elinin dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu, huzur ve güvenin temellerini inşa ettiğini ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Bayramlar, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, birlik ve beraberlik bağlarımızın kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Kurban ibadeti ise yalnızca bir teslimiyetin değil, aynı zamanda gönüllerimizi birbirimize açmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve kadim değerlerimizi yaşatmanın da bir ifadesidir. Bayramlar, geçmişten günümüze uzanan geleneklerimizi yeni nesillere aktarmamız açısından da büyük bir fırsattır."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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