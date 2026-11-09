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İzmir Valiliği: (Demir çelik fabrikasındaki patlama) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir"

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İzmir Valiliği: (Demir çelik fabrikasındaki patlama) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır.

İzmir Valiliği : (Demir çelik fabrikasındaki patlama) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir"

Kaynak: AA
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