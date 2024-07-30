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İzmir Urla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Helikopter Yağcılar İzmir Urla Çevre Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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