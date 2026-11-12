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İzmir Urla'da iş insanı Bekir Kayabaşı villasında bıçak ve kurşun iziyle ölü bulundu

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İzmir Urla'da iş insanı Bekir Kayabaşı villasında bıçak ve kurşun iziyle ölü bulundu
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İzmir Urla'da iş insanı Bekir Kayabaşı (72), 9 Kasım'da villasında kanlar içinde bulundu. Vücudunda bıçak ve kurşun izi tespit edilen Kayabaşı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Bekir Kayabaşı (72), villasında ölü bulundu. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, 9 Kasım'da İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na ulaşamayan yakınları saat 23.00 sıralarında yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bekir Kayabaşı'nın öldüğü belirlendi. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Kayabaşı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bekir Kayabaşı, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Bekir Kayabaşı'ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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