İzmir Torbalı'da metal fabrikasında patlama meydana geldi, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

İzmir Torbalı'da metal fabrikasında patlama meydana geldi, 3'ü ağır 7 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Torbalı ilçesinde Subaşı Mahallesi'ndeki metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı; yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA