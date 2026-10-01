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İzmir Torbalı'da metal fabrikasında patlama meydana geldi, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde Subaşı Mahallesi'ndeki metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı; yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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