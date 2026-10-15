İzmir Tire'de operasyonda 54 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

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İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeğenli Mahallesi'nde bir alanda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce alanda yapılan aramalarda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri burada sakladıkları öne sürülen A.Y, R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA