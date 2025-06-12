İzmir Tire'de 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi Tanıtıldı

İzmir Tire'de 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi Tanıtıldı
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Tire ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından yazılan kitaplar Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtıldı. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı projeler ve halk oyunları gösterisi de yer aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Küçük Eller Güçlü Kalemler" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yazdığı kitaplar tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kurtuluş İlkokulu ve Dörteylül Ortaokulu öğrencilerinin kaleme aldığı eserler sergilendi, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Kitapların yanı sıra öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler de görücüye çıktı.

Etkinliğe Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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