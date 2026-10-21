İzmir Tire'de depoya düzenlenen silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Tire'de depoya düzenlenen silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Tire ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir depoya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, av tüfeği, toplu tabanca, silah parçası ve 3 şarjör ele geçirildi.
İzmir'in Tire ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir depoya baskın düzenledi.
Aramalarda 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, av tüfeği, toplu tabanca, silah parçası ve 3 şarjör ele geçirildi.
Şüpheli F.K. (46) gözaltına alındı.
Kaynak: AA