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İzmir Tire'de 14 yıldır aranan hükümlü dronlu baskında kuyuya giremeden yakalandı

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İzmir Tire'de 14 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dron destekli baskınla yakalandı. Saklandığı evin odasına kuyu kazan hükümlü, ani baskında kuyuya giremeden yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Tasarlayarak öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin (59) Kireli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Dronla evin çevresinde inceleme yapan ekipler baskın düzenleyerek Ş.K'yi yakaladı.

Firari hükümlünün, saklanmak için evin bir odasına kuyu kazdığı, ani baskında bu kuyuya giremeden yakalandığı belirtildi.

Cezası nedeniyle 14 yıldır arandığı ifade edilen Ş.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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