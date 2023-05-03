İzmir Sosyal Medya Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İzmir Sosyal Medya Derneği Başkanı Esengül Altıntaş, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini bildirdi.

Esengül Altıntaş, düzenlediği basın toplantısında, 2014 yılında kurulan derneklerinin kurucu başkanları Sevgi Sır öncülüğünde, sosyal medyanın doğru kullanımı adına birçok çalışmaya imza attığını, yeni yönetim kuruluyla da bu çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını inandığını aktaran Altıntaş, şunları kaydetti:

"İzmir Sosyal Medya Derneği olarak ülkemizdeki yerli ve milli adımların farkındayız. Bu kapsamda özellikle savunma sanayisinde üretilen yerli ve milli ürünler, rüyalarımızı süsleyen yerli arabamız Togg ve bugünlerde ücretsiz kullandığımız yerli doğal gaz ve diğer gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Diğer taraftan tarih boyunca boyun bükmeyen ve diz çökmeyen, Türk milleti emperyalizme karşı dik durma mücadelesi vermiş ve bu konuda ciddi mesafeler almıştır. Ülkemiz lider kimliği ve vasfı ile bölgesinde gündemin altında ezilen değil gündem belirleyen olması gurur vericidir. Yine yaklaşık 50 yılda 45 bin masumu canice şehit eden bir terör yapısı artık varlığı son bulmakla karşı karşıya olup can çekişmektedir."

Koalisyon hükümetlerinin başarılı olamadığını kaydeden Altıntaş, sözlerini, "Bu ülke parlamenter sistemle 25 gün ömrü olan hükümetleri gördü. Biz hızlı karar alabilen ve aldığı kararı hızla uygulayabilen hükümetler ile zamanla yarışabiliriz. Tüm bunların çerçevesinde yönetim kurulu ile birlikte Atatürk'e ve onun gösterdiği muasır medeniyetleri kendine hedef koymuş olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğimizi tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz." diyerek tamamladı.