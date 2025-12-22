İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli tutuklandı
Selçuk ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 3 aylık çalışması sonucu düzenlendi.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında Selçuk'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.