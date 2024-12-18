İzmir Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Selçuk ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. Operasyonda 247 gram sentetik ecza ele geçirildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda 247 gram sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Çelebi - Güncel