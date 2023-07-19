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İzmir Selçuk'ta Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun mücadele sürdürüyor.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

Bugün saat 18.26'da Selçuk ilçesi Pamucak Kuşadası yolu mevkisinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, ekipler yönlendirildi. İlk müdahalesi 18.32'de yapılan yangına 5 uçak 28 arazöz 9 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale başlatıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun mücadele sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Kuşadası Selçuk Güncel Haberler

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