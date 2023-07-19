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İzmir Selçuk'ta orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA İzmir'in Selçuk ilçesinde, saat 18.26'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleriyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Selçuk ilçesinde, saat 18.26'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleriyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Selçuk İzmir Güncel Haberler

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