İzmir Selçuk'ta Narenciye Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'in Selçuk ilçesinde narenciye deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İsabey Mahallesi'ndeki narenciye deposunda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangın, Selçuk ve Torbalı ilçesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.