İzmir Saat Kulesi, 'Zamanın Hüneri' Dijital Sanat Eseriyle Işıklandırıldı
İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Saat Kulesi, zamanın akışını ve sonsuzluk temasını işleyen 'Zamanın Hüneri' adlı dijital eserle ışıklandırıldı. Eser, 2 Kasım'a kadar her akşam izlenebilecek.
İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin simgesel yapılarından İzmir Saat Kulesi, dijital sanat eseriyle ışıklandırıldı.
Konak Atatürk Meydanı'ndaki saat kulesine, zamanın akışını ve sonsuzluk temasını işleyen "Zamanın Hüneri" adlı dijital eser "mapping" tekniği kullanılarak yansıtıldı.
Eseri büyük bir ilgiyle izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
Eser, 2 Kasım'a kadar her akşam 19.00-23.00 saatleri arasında izlenebilecek.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel